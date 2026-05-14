В Новосибирске суд возобновил дело о возврате земли под ресторанным двориком

Арбитраж назначил заседание по делу о возврате земли гостиницы «Центральная». Фото: Ангелина ВАЙГЕЛЬ.

В Арбитражном суде Новосибирской области снова начали рассматривать дело о возврате земли, на которой находится гостиница «Центральная» и ресторанный дворик. Разбирательство приостановили два года назад, но теперь оно возобновляется. Иск подала прокуратура, которая считает сделку по продаже участка незаконной. Ответчиками выступают компания «Центральная-Альфа» и мэрия города. Соответствующая информация размещена на платформе «Электронное правосудие».

Еще в сентябре 2023 года прокуратура потребовала отменить договор купли-продажи, заключенный летом 2022 года. Надзорное ведомство настаивает, чтобы земля вернулась в муниципальную собственность. Однако в марте 2024 года рассмотрение дела остановили. Причиной стала другая тяжба: собственник гостиницы пытался изменить границы своего участка. Суд тогда требования компании не удовлетворил.

Так как решение уже вступило в законную силу, то разбирательство по иску прокуратуры может возобновиться. Новое заседание назначено на 19 мая.

