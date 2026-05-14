Жительницу Новосибирска обвинили в покушении на продажу 3,5 кг наркотиков

Прокуратура направила в суд дело о покушении на сбыт крупной партии наркотиков.

В Новосибирской области перед судом предстанет 33-летняя жительница областного центра. Ее обвинили в попытке продажи наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Следователи выяснили, что женщина договорилась с неизвестным сообщником через интернет. Она приобрела около 3,5 кг наркотиков, которые потом планировала распространять на территории региона, в том числе в Чулымском районе.

Для перевозки наркотиков женщина арендовала автомобиль «Toyota». На этой машине она ехала по федеральной трассе «Иртыш», когда 22 марта 2026 года ее задержали сотрудники дорожной полиции и наркоконтроля. Во время осмотра автомобиля полицейские нашли и изъяли спрятанные упаковки с опасным грузом.

Обвиняемая полностью признала свою вину. Ранее ее уже судили за незаконную организацию азартных игр, и эта судимость до сих пор не погашена. Уголовное дело будет рассматривать Чулымский районный суд.

