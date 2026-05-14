Новосибирец открыл банковские счета за деньги и помог совершить кражу

Полиция закончила расследование дела о махинациях с банковскими картами.

В Новосибирске следователи закончили работу над уголовным делом в отношении 29-летнего местного жителя. Его обвинили в незаконном обороте платежных средств. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Вся история началась с того, что знакомый предложил мужчине заработать легкие деньги. За 24 тысячи рублей он должен был открыть на свое имя несколько счетов в разных банках города и передать банковские карты вместе с паролями постороннему человеку.

Мужчина согласился на сделку и выполнил все условия. Вскоре на один из таких счетов поступили деньги, которые получили незаконным путем. Оказалось, что эти средства похитили у жителя города Великие Луки Псковской области. По просьбе своего знакомого обвиняемый лично пришел в отделение банка, снял наличные и передал их организатору схемы.

Всего следователи выявили восемь эпизодов преступной деятельности. Сейчас уголовное дело направили в Ленинский районный суд для рассмотрения. На время разбирательства мужчина находится под подпиской о невыезде.

