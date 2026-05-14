Новосибирца отправили на обязательные работы за избиение пожилой соседки

Суд наказал жителя Ленинского района за избиение пожилой соседки.

В Новосибирске вынесли приговор 46-летнему мужчине за нападение на соседей. Инцидент произошел вечером 29 ноября 2024 года. Возле подъезда жилого дома местный житель без видимых причин начал бить 75-летнюю пенсионерку и ее сына. Нападение сопровождалось нецензурными оскорблениями. Врачи зафиксировали у пострадавшей женщины травмы, которые расценили как легкий вред здоровью. Об этом сообщили в пресс-службе мировых судей Ленинского района.

Во время судебного заседания мужчина свою вину не признал. Он заявил, что из квартиры соседки постоянно доносится шум и грохот, но в день конфликта он ее не видел и не трогал. Подсудимый также отметил, что увлекается гиревым спортом. По его мнению, если бы он действительно ударил пожилую женщину, последствия для ее здоровья были бы гораздо тяжелее.

Судья выслушал показания свидетелей, изучил доказательства и признал мужчину виновным. В качестве наказания ему назначили 100 часов обязательных работ. Также нападавший должен выплатить пострадавшей соседке 30 тысяч рублей за моральный ущерб. Сейчас приговор уже вступил в законную силу.

