Двоих мужчин осудили за незаконную миграцию и взятку в аэропорту Толмачево

Жителей Москвы и Новосибирска лишили свободы за взятку в аэропорту.

В Обском городском суде завершилось разбирательство дела против жителей Москвы и Новосибирска. Мужчин признали виновными в организации незаконной миграции и подкупе должностного лица. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Следствие выяснило, что в сентябре 2024 года они решили помочь двум иностранцам проехать через территорию России. Чтобы граждан пропустили в аэропорту Толмачево без лишних документов, один из участников группы попытался дать взятку сотруднику пограничного контроля. Он передал пограничнику 65 тысяч рублей. Однако сотрудник службы заранее сообщил о готовящемся преступлении и участвовал в задержании. Сразу после передачи денег нарушителей поймали сотрудники правоохранительных органов.

Суд назначил каждому из виновных по 7 лет и 2 месяца лишения свободы. Они будут отбывать наказание в колонии строгого режима. Сумма взятки ушла в доход государства по решению суда.

