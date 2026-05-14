Мэрия Новосибирска утвердила даты празднования Дня города в 2026 году

Празднование 133-летия Новосибирска запланировали на 27 и 28 июня. Фото: Татьяна СОЛОВОВА. Перейти в Фотобанк КП

Власти Новосибирска официально утвердили даты празднования Дня города в 2026 году. Праздничные мероприятия в честь 133-й годовщины со дня основания города запланировали на выходные — 27 и 28 июня. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации Новосибирска.

До конца мая чиновникам поручили разработать концепцию праздника, подготовить фирменный стиль оформления и запустить все городские фонтаны. В начале июня необходимо определить места и время главных событий: торжественного собрания, концерта и церемонии открытия Дня города, а также локальных мероприятий.

Специалистам мэрии также предстоит решить, где устанавливать мобильные туалеты и мусорные контейнеры, объекты уличной торговли и точки общественного питания.

