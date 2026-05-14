Новосибирцев предупредили о новой схеме обмана через поддельные групповые чаты

Новосибирцев предупредили о новой схеме мошенничества с групповыми чатами. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Новосибирцев предупредили о новой схеме мошенничества через поддельные групповые чаты в мессенджерах. Для этого преступники сначала изучают социальные сети и открытые источники, чтобы узнать имена, должности и профессиональные связи будущей жертвы. После этого они создают группу, куда добавляют одного реального человека и несколько ботов. Об этом предупредили в МВД.

Эти боты используют настоящие фотографии сотрудников и имитируют обычное рабочее общение. В какой-то момент один из них, выдавая себя за руководителя, дает «срочное задание». Например, он просит прислать код из СМС якобы для оцифровки документов или доступа к архиву.

Затем жертве отправляют ссылку на поддельный сервис для подтверждения данных. Когда человек нажмет на кнопку, то его начинают запугивать взломом «Госуслуг» и оформлении микрозаймов.

Чтобы успокоить жертву, в схему включается «помощник», который представляется сотрудником казначейства или полиции. Человеку обещают помочь, но вместе с этим угрожают. Например, могут говорить, что его средства были переведены террористам. В итоге жертву убеждают перевести сбережения на «безопасный счет».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX