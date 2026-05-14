В Новосибирской области изменились правила сдачи экзаменов на водительские права

В Новосибирске назвали новые правила сдачи на водительские права.

Правительство утвердило новые правила сдачи экзаменов на получение водительских прав. Теперь будущим водителям нужно успеть сдать практическую часть в течение 60 дней после успешной сдачи теории. Раньше этот срок был намного больше и составлял 180 дней. Если человек не уложится в два месяца или провалит практику, результаты теоретического экзамена аннулируют, и его придется сдавать заново. Об этом пишет ТАСС.

Правила проведения самих испытаний тоже стали строже. Если кандидат попытается воспользоваться мобильным телефоном, наушниками или какими-то справочными материалами, его результат сразу отменят. В этом случае следующая попытка будет возможна только через год.

Также появилось новое основание для отмены уже действующих прав. Это касается профессиональных водителей, которые работают в такси или занимаются грузоперевозками. Если такой сотрудник не придет на внеочередной медицинский осмотр, его водительское удостоверение признают недействительным.

