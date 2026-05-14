Новосибирцам назвали перечень сайтов, доступных при отключении интернета

Новосибирцам назвали ресурсы, которые доступны при ограничении связи.

Новосибирцам назвали список сайтов и приложений, которые продолжают работать во время временных ограничений мобильного интернета. В так называемый «белый список» вошли сайты МВД, МЧС и Совета Федерации. Также доступными остались ресурсы авиакомпаний «Аэрофлот» и «Победа», информационный портал «Объясняем РФ» и страницы «Россетей». Для пользователей сохранили доступ к сервисам поиска работы, аренде машин и крупным банкам. Об этом сообщается на сайте Минцифры.

В перечень входят многие федеральные СМИ, онлайн-кинотеатры и торговые площадки. Например, в список включили «Мегамаркет», «Детский мир» и продуктовые сети «Вкусвилл» и «Ашан». Еще в список включили региональные государственные сервисы, ресурсы для оплаты ЖКХ и платформы электронного документооборота.

Также при отключении мобильного интернета продолжает работать портал госуслуг, сайты президента и правительства, а также популярные маркетплейсы и сервисы заказа такси. Специалисты продолжают дополнять этот список на основе предложений от федеральных и местных властей.

