Новосибирских дачников предупредили о штрафах до 50 тысяч рублей за борщевик

Владельцев земли обязали уничтожать опасные растения на своих участках. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

С 1 марта в России начали действовать новые правила для всех владельцев земельных участков. Теперь дачники и собственники земли обязаны самостоятельно бороться с опасными сорняками и не допускать их распространения. Главной целью закона стал борщевик Сосновского, который быстро захватывает новые территории и вредит природе.

Специалисты Россельхознадзора пояснили, что владельцы должны не только уничтожать такие растения, но и активно применять меры против их роста. За невыполнение этих требований законодатели предусмотрели серьезные денежные взыскания. Сумма штрафа для обычных граждан составляет от 20 до 50 тысяч рублей. Такие меры должны заставить собственников внимательнее следить за состоянием своей земли и вовремя проводить обработку территории.

Ответственность за нарушение правил понесут не только частники. Председателей садоводческих товариществ могут оштрафовать на сумму от 50 до 100 тысяч рублей как должностных лиц. Сами организации, если они зарегистрированы как юридические лица, рискуют потерять от 400 до 700 тысяч рублей за заросшие общественные зоны.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX