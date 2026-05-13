В Новосибирске алиментщица попала в СИЗО из-за долга в 130 тысяч

Женщина задолжала более 450 тысяч рублей алиментов. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске 37-летняя самозанятая попала в СИЗО из-за долга по алиментам. Подробности уголовного дела рассказали в прокуратуре Ленинского района.

Супруги воспитывали двоих детей, но три года назад отношения дали трещину. Женщина ушла из семьи, и в ноябре 2023 года отец обратился в суд с иском об ограничении ее в родительских правах и взыскании алиментов.

Женщина числилась самозанятой, но алименты детям не выплачивала. Долг копился и в августе 2025 года следователи возбудили уголовное дело о неуплате средств на содержание двух детей 16-ти и 7-ми лет. С 1 декабря 2024 года по 27 августа 2025 года она задолжала более 130 тысяч рублей, а всего накопила более 450 тысяч долга по алиментам.

Горе-мать в суд не явилась и ее объявили в розыск. В марте 2026 года ее задержали и отправили в СИЗО.

- Обвиняемая находилась в СИЗО, ходатайствовала о рассмотрении дела в особом порядке. Ранее не была судима, на учетах не состояла, вину полностью признала и обещала платить алименты. 5 мая суд назначил ей 330 часов обязательных работ, но зачел срок в 42 дня нахождения под стражей, по 8 часов работ за один день в СИЗО. Осужденную освободили от наказания и выпустили в зале суда, - сообщил КП-Новосибирск Игорь Гавриленко, помощник прокурора Ленинского района.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX