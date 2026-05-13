Новосибирская область лидирует по доле IT-сектора в экономике

Доля IT-отрасли в экономике Новосибирской области достигла 4%, что выводит ее на третье место в стране. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

IT-сектор Новосибирской области демонстрирует выдающиеся результаты: регион лидирует по доле отрасли в экономике и занимает высокие позиции в развитии индустрии разработки программного обеспечения. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Правительства.

Глава областного минцифры Сергей Цукарь отметил, что доля отрасли в экономике Новосибирской области достигла 4%, что выводит ее на третье место в стране. На территории региона расположены центры разработки и представительства крупных федеральных вендоров и местных компаний мирового уровня.

Налоговые поступления в бюджет области от IT-компаний составили 16,5 млрд рублей. По инициативе губернатора Андрея Травникова запущены меры поддержки кадрового потенциала отрасли.

В этом году регион сосредоточится также на внедрении ИИ-технологий, импортозамещении и информационной безопасности, развитии электронных услуг и обеспечении связью и интернетом отдаленных территорий Новосибирской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX