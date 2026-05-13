Диетолог Мизинова отметила пользу острой пищи для похудения

Специи не только делают пищу вкуснее, но и могут стимулировать иммунитет и помочь в похудении.

Пищевые специи способны не только улучшить вкус пресных блюд, но и помочь при снижении веса. Неочевидной пользой острой еды поделилась врач-диетолог Наталья Мизинова в беседе с NEWS.ru.

По словам эксперта, привычка употреблять острую пищу возникла у народов, живущих в условиях антисанитарии и высокого риска инфекций, так как острые продукты помогали бороться с бактериями.

– Когда человек находится на ограничениях с целью сбросить вес, как правило, пища кажется пресной. Чтобы разнообразить такую еду, специи действительно идеальны, и они могут помочь сбросить вес, – уточнила Мизинова.

По словам диетолога некоторые приправы имеют липолитический эффект и помогают расщеплять подкожно жировую клетчатку. Специи не только делают пищу вкуснее, но и могут стимулировать иммунитет. Однако острая пища способна вызывать воспаления слизистой ЖКТ, пищевода и желудка. Людям с заболеваниями этих органов употреблять специи не рекомендуется, ведь это может ухудшить их состояние.

