Ипотечный брокер Дмитрий Ракута дал рекомендации по безопасной покупке дачи

Перед покупкой дачи необходимо тщательно проверять все документы и лично посещать участок.

С приходом тепла спрос на дачи резко вырос, но покупать их без тщательной проверки документации и детального осмотра земельного участка может быть опасно. Ипотечный брокер Дмитрий Ракута в интервью «Абзацу» представил рекомендации по безопасной сделке.

Часто владельцы продают землю с оформленным правом собственности, но без регистрации построек, пытаясь сэкономить на налогах. Эксперт советует перед покупкой заказать услуги кадастрового инженера и проверить, отмежеван ли участок и установлены ли его границы. Это поможет избежать споров с соседями и переплат.

Также стоит внимательно осмотреть само строение, особенно фундамент, проверить наличие дренажа, отсутствие подтоплений и состояние коммуникаций. Неисправные или чужие коммуникации, а также проблемы с затопляемостью могут увеличить расходы на содержание участка и энергоснабжение, уточнил Ракута.

В дальнейшем при продаже ипотечной дачи или дома новому владельцу придется заплатить за технические документы, если их не передал прошлый собственник.

– При приобретении дома в целом желательно не поскупиться и нанять специалиста, который занимается осмотром дома и участка. По факту это не так дорого, а если будут найдены замечания, это влечет возможность получить дополнительную скидку на покупку, – подчеркнул брокер.

