Дерматолог Миронова развеяла миф о связи дезодорантов с раком

Антиперспиранты действуют только на поверхности кожи и не проникают в глубокие ткани.

Дерматолог-косметолог Василина Миронова развеяла популярный миф о том, что антиперспиранты провоцируют рак. В беседе с «Абзацем» врач объяснила, что опасения по поводу солей алюминия в составе средств против пота научно не подтверждены.

Эксперт уточнила, что хлорид алюминия и цирконий алюминия добавляют для временного сужения потовых протоков. Эти вещества не накапливаются в тканях и не блокируют поры на постоянной основе – эффект от их действия носит кратковременный характер.

Антиперспиранты действуют только на поверхности кожи, а соли алюминия не проникают в глубокие ткани и не достигают лимфатических узлов.

– Последние исследования Национальной онкологической службы США не выявили прямой связи между использованием антиперспирантов и раком молочной железы, – отметила Миронова.

По словам косметолога, если бы дезодоранты действительно повышали риск развития рака, ученые уже доказали бы эту связь. Однако многолетние исследования опровергают теорию токсичности таких средств.

