Новый спа-комплекс появится в Заельцовском районе Новосибирска

Площадь будущего комплекса составит 3,5 тысячи кв. м с двумя этажами, включая подземный. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске, в Заельцовском районе, построят новый спа-комплекс с эксплуатируемой крышей. Разрешение на возведение масштабного объекта получила компания АО «Трансервис». Документ опубликован на муниципальном портале Новосибирска.

Объект, обозначенный как «Здание бани», расположится близ Заельцовского бора и ЖК «Жуковка» на участке между улицами Победы и 2-я Ельцовка. Площадь будущего комплекса составит 3,5 тысячи кв. м с двумя этажами, включая подземный.

В планировке предусмотрено 90 различных помещений, а особенностью проекта станет эксплуатируемая крыша – ее площадь достигнет 933 кв. м.

