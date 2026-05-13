В ДТП легковушки и большегруза в Новосибирской области погибли два человека

В Убинском районе Новосибирской области столкнулись легковой автомобиль и большегрузная фура. Фото: ГАИ по Новосибирской области

В Убинском районе Новосибирской области 13 мая произошла смертельная авария. В 18:45 на трассе «Иртыш» столкнулись легковой автомобиль и большегрузная фура. Подробности сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

Фото: ГАИ по Новосибирской области

По предварительной информации, водитель «Ниссана Кашкай» 1975 года рождения ехал из Омска в Новосибирск. При обгоне он выехал на встречную полосу и столкнулся с крупнотоннажным грузовиком «Мерседес Бенц Актросом». За рулем второго авто был мужчина того же года рождения.

Водитель «Ниссана» и его пассажирка скончались на месте ДТП до приезда скорой помощи. Сотрудники ГАИ выясняют все обстоятельства происшествия.

