Новосибирский «СКИФ» может начать работу уже в этом году

Открытие Новосибирского «СКИФа» даст мощный импульс развитию науки.

Два крупных события в Новосибирской области могут совпасть по времени: запуск научного комплекса «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ) в Кольцово и проведение Международного форума «Технопром». Согласно информации на официально сайте Форума, он пройдет в Новосибирске с 26 по 28 августа, а сам СКИФ может начать работу уже в текущем году.

В своем обращении к гостям и участникам ежегодного научного мероприятия губернатор региона Андрей Травников назвал открытие Центра коллективного пользования «СКИФ» ключевым событием года, которое даст мощный импульс развитию науки.

Зампред Правительства РФ Дмитрий Чернышенко отметил, что аналогов новосибирской научной установке в мире нет. Синхротрон поколения 4+ в наукограде Кольцово откроет новые возможности для исследований.

