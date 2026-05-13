В Новосибирске жертвоприношения на Курбан-байрам будут проводить за городом

Обряд перенесли за город из-за жалоб жителей Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске 27-29 мая мусульмане отметят Курбан-байрам. Жертвоприношения в этом году пройдут за городом, а не на месте исторической мечети. Об этом Om1Новосибирск рассказал имам Рафаэль Сулейманов.

Раньше баранов резали на Фрунзе, 1А. Но жители жаловались в соцсетях на жестокое обращение с животными. Теперь обряд перенесли в определенное место за пределами Новосибирска. Мясо потом везут в мечеть, где раздают хозяевам.

Жертвенное животное должно быть самым красивым и чистым. Хозяин делит мясо на три части: себе, родственникам и нуждающимся.

— Мясо жертвенного животного является целебным, — отметил имам.

В его мечети в этом году планируют зарезать около 50 баранов. По всему городу — до 500 голов. Многие мусульмане режут животных на своих участках.

— Я могу заколоть барана у себя на участке. Это мой огород, кто запретит? Я не буду демонстрировать это на всю округу. А сделаю это красиво, достойно, — поделился Сулейманов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX