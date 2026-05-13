В Кузбассе погибла 11-летняя девочка в ДТП

Возбуждено уголовное дело по факту ДТП

Ребенок погиб в аварии на трассе «Кузедеево – Мундыбаш – Таштагол» в Кемеровской области. ДТП произошло днем 11 мая на 84-м километре дороги. Об этом пишет VSE42.RU.

По данным регионального ГУ МВД, 39-летняя водитель автомобиля Toyota Land Cruiser 100 выехала на встречную полосу для обгона и столкнулась с ВАЗ-21099, который в этот момент поворачивал налево через сплошную линию разметки.

В результате аварии погибла 11-летняя девочка, находившаяся в отечественном автомобиле. Также пострадали водитель ВАЗа и трое пассажиров, среди которых двое несовершеннолетних. В полиции уточнили, что дети на заднем сиденье были не пристегнуты ремнями безопасности. В Toyota Land Cruiser ехали шесть человек, никто из них не пострадал.

После ДТП возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека. Назначены автотехническая и судебно-медицинская экспертизы.

Кроме того, на водителя ВАЗ-21099 составили административные протоколы за разворот через сплошную линию и нарушение правил перевозки детей. Ему грозит штраф до 7,2 тысячи рублей.

