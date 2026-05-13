На месте старого Бердска нашли уникальный артефакт XIX века

Краеведы обнаружили фрагмент асфальтового блока дореволюционного производства. Фото: Игорь Степанов.

На берегу Бердского залива, на территории старого Бердска, обнаружили необычный исторический артефакт — фрагмент дореволюционного асфальтового блока. Находку сделали известный краевед, член Русское географическое общество Игорь Степанов и сотрудница Музей Бердска Дарья Новикова во время прогулки в первые теплые дни мая. Об этом Игорь Степанов рассказал КП-Новосибирск.

По словам исследователей, на фрагменте сохранилась часть надписи, указывающей на «Общество Сызранско-Печерской асфальтовой и горной промышленности». Предположительно, блок был изготовлен в конце XIX века.

Как пояснили специалисты Сызранский краеведческий музей, асфальтовые брикеты производили на Печерском асфальтовом заводе, основанном в 1871 году возле села Печерское. Завод выпускал специальные асфальтовые блоки с фирменным клеймом. Производство работало вплоть до 1961 года.

Краеведы предполагают, что подобные плиты могли использоваться в старом Бердске на территории предприятий купца и промышленника Владимира Горохова.

