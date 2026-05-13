Житель Алтая потерял 350 тысяч рублей после знакомства с девушкой в мессенджере

Мужчина пытался «разморозить» деньги за билеты на спектакль Фото: Дина Иванова. Перейти в Фотобанк КП

В Алтайский край 32-летний мужчина стал жертвой мошенников после знакомства с девушкой в мессенджере. Об этом Amic сообщили в МВД России.

По данным полиции, новая знакомая предложила мужчине вместе сходить на спектакль в одном из театров Барнаула. Постановку девушка выбрала сама и отправила ссылку для покупки билетов.

Мужчина перешел по ссылке и попытался оплатить билеты стоимостью около 5 тысяч рублей, однако операция якобы не прошла.

После этого с ним связалась «служба поддержки сайта» и сообщила, что деньги «заморожены». Чтобы вернуть средства, мужчине предложили внести такую же сумму повторно.

Потерпевший несколько раз переводил деньги, думая, что проблема связана со сбоем системы. Когда лимит по одной банковской карте закончился, он начал переводить средства с другой.

В итоге житель Алтайского края лишился более 350 тысяч рублей. Сейчас обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники полиции.

