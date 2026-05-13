ЗАГС назвал самые редкие имена новорожденных в Новосибирской области

Портал ЗАГС опубликовал список самых редких имен, которые жители Новосибирской области выбирали для новорожденных в 2026 году.
Среди необычных женских имен оказались Карина-Каролина, Алиана, Аюна, Сияна и Асмия.
В список редких мужских имен вошли Велимир, Айар, Искандер, Тахир и Мухаммадзайд.
Некоторые из этих имен имеют славянские корни, другие пришли из восточной и тюркской культур.
