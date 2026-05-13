В Новосибирской области развернулась масштабная посевная кампания

В Новосибирской области площадь ярового сева уже достигла 18,2% от установленного плана.

Темпы посевной кампании 2026 года в Новосибирской области заметно растут. Полевые работы начались почти во всех муниципалитетах региона. Об этом рассказали в пресс-службе Правительства Новосибирской области.

Министр сельского хозяйства региона Андрей Михайлов ознакомился с ходом весенне-полевых работ во время поездки в Сузунский район. По состоянию на 13 мая площадь ярового сева достигла 345,9 тысяч га – 18,2% от плана. К работам подключились 28 районов Новосибирской области.

Также удалось перевыполнить план по посеву озимых зерновых для урожая 2026 года. Министр добавил, что с начала года аграрии закупили 76 единиц современной сельскохозяйственной техники: парк пополнился 32 тракторами, а также четырьмя зерноуборочными и одним кормоуборочным комбайном.

