Новосибирца наказали за кибератаку с использованием вредоносной программы

В Новосибирске местный житель скачал в интернете вредоносную программу для атак на информационные ресурсы.

В Новосибирске Кировский районный суд наказал 22-летнего местного жителя за использование вредоносного программного обеспечения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Молодой человек применял программы, созданные для несанкционированного уничтожения, блокирования и изменения компьютерной информации, а также для обхода систем защиты данных.

Подсудимый скачал в интернете вредоносную программу для атак на информационные ресурсы. На своем компьютере он ввел IP-адреса и порты и запустил атаку. Программа получила логины и пароли от ресурсов. Затем подсудимый из списка целей выбирал объекты для взлома и отправлял команды на получение незаконного доступа к веб-сервисам.

Всего новосибирца признали виновным в 15 эпизодах преступлений. Его приговорили к двум годам ограничения свободы с установлением ограничений и обязанностей.

