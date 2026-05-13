На проспекте Дзержинского в Новосибирске вырубили 96 аварийных деревьев

Вместо старых тополей и яблонь высадят новые крупномерные саженцы. Фото: пресс-служба Дзержинского района Новосибирска.

В Дзержинском районе Новосибирска продолжается обновление зеленых насаждений. В начале мая на проспекте Дзержинского специалисты снесли 96 аварийных деревьев. Об этом сообщает пресс-служба Дзержинского района Новосибирска.

Как сообщили в районной администрации, старые тополя и яблони полностью отслужили свой срок и стали опасны для жителей. Во время сильного ветра аварийные стволы могли упасть на прохожих или автомобили.

Власти подчеркнули, что санитарная вырубка необходима для безопасности горожан.

При этом в районе планируют провести масштабное озеленение. Уже в мае и июне на месте вырубленных деревьев начнут высаживать новые крупномерные саженцы с развитой корневой системой.

По словам специалистов, молодые деревья помогут задерживать пыль, улучшат качество воздуха и обновят внешний вид улиц.

