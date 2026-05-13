В сквере Демакова в Академгородке появятся световой арт-объект и каменный сад

На благоустройство сквера направили больше 180 миллионов рублей. Фото: пресс-служба Мэрии Новосибирска

В Советском районе Новосибирска осенью завершится первая очередь благоустройства сквера имени героя афганской войны Александра Демакова. Там появится современное общественное пространство площадью 2,5 гектара с уникальным световым арт-объектом.

Работы на объекте проинспектировал мэр Максим Кудрявцев. Сквер на улице Демакова благоустраивают в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

— В этом году завершаем первую очередь – будут решены задачи благоустройства, озеленения, освещения, сделаем детские и спортивные площадки. К октябрю работы должны быть завершены. Далее планируем второй этап и расширение благоустраиваемой территории. Проект второй очереди участвует во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства, которые обновят в 2027 году за счёт федеральных и региональных средств. Уже сейчас жители Новосибирска, в частности Советского района, могут проголосовать за развитие этой территории, — отметил мэр Максим Кудрявцев.

На территории появятся скейтпарк, памптрек, площадки для воркаута, детские игровые зоны, сиреневый сад и дождевые сады. Уникальный световой арт-объект будет посвящен первым строителям Академгородка.

Всего здесь высадят около 500 крупномеров — березы, ивы, сосны и ели. А также 2 тысячи кустарников и многолетних растений.

За него можно проголосовать на платформе «Госуслуги. Решаем вместе» до 12 июня.

