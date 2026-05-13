В Дзержинском районе Новосибирска с 16 мая начнутся отключения горячей воды

В городе стартуют гидравлические испытания теплосетей

С 16 мая в Новосибирске начинаются ежегодные гидравлические испытания тепловых сетей. Работы необходимы для подготовки города к следующему отопительному сезону. Об этом сообщает пресс-служба Дзержинского района Новосибирска.

Во время испытаний специалисты будут повышать давление в трубопроводах в 1,25 раза, чтобы выявить слабые участки и заранее устранить возможные повреждения.

Первый этап пройдет с 16 по 29 мая в зоне ТЭЦ-5. В Дзержинском районе под временное отключение горячей воды попадут улицы Суркова, Гладкова, Геофизическая, Куприна, Есенина, Лежена, а также частично Волочаевская и Кошурникова. Ограничения также коснутся улицы Национальной — на участке от 10-го Трикотажного переулка до Гусинобродского шоссе.

Жителей просят соблюдать осторожность во время проведения работ.

