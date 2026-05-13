На Толмачевском шоссе в Новосибирске начали строить новый тротуар

В Ленинском районе Новосибирска стартовало строительство тротуара на Толмачевском шоссе. Новая пешеходная зона появится на участке от дома №53 до границы города. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.
Работы проводят для повышения безопасности и удобства передвижения жителей. Общая площадь тротуара составит около 1400 квадратных метров.
Сейчас рабочие готовят основание под будущий тротуар: уже убрали старый грунт и растительный слой. Далее специалисты установят бордюрный камень, уложат щебень разных фракций и заасфальтируют покрытие.
На время работ участок обозначили дорожными знаками для безопасности водителей и пешеходов.
Завершить строительство и ввести объект в эксплуатацию планируют в июне 2026 года.
