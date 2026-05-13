В Новосибирске ищут мужчину, укравшего ноутбук из магазина техники

Сотрудники Управление МВД России по городу Новосибирску разыскивают мужчину, подозреваемого в краже ноутбука из магазина техники на площади Карла Маркса. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Новосибирской области.
По данным полиции, преступление произошло 8 мая. Неизвестный взял с витрины ноутбук стоимостью около 60 тысяч рублей, спрятал его под футболку и покинул магазин, не оплатив товар.
Личность и местонахождение подозреваемого сейчас устанавливают сотрудники отдела полиции №7 «Ленинский».
Всех, кто располагает информацией о мужчине, изображенном на фото и видео, просят обратиться в полицию по телефонам: 8 (383) 232-16-45 или 8 (383) 232-64-71. Конфиденциальность гарантируется.
