В Новосибирске нейросеть выявила нарушения на контейнерных площадках

С начала мая зафиксировали 23 случая ненадлежащего содержания

В Новосибирске продолжаются рейды по проверке состояния контейнерных площадок с использованием нейросетевого комплекса наблюдения «FG-Nestbox-01». Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

Проверки проводит комитет по выдаче разрешений на проведение земляных работ. С начала мая специалисты обследовали территории Кировского, Дзержинского, Калининского и Первомайского районов.

Во время рейдов проверяли, как управляющие компании соблюдают правила благоустройства и содержат площадки для сбора мусора.

Всего специалисты обследовали 88 контейнерных площадок. По итогам проверок выявили 23 случая ненадлежащего содержания объектов.

