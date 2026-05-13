В Новосибирске экс-директор компании осужден за тайную сделку с нежилым зданием

В Новосибирске бывший гендиректор компании тайно переоформил нежилое здании организации, нанеся ей ущерб в 16,8 млн рублей.

Центральный районный суд Новосибирска признал виновным в мошенничестве бывшего гендиректора компании за незаконную сделку с нежилым помещением. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

Подсудимый тайно переоформил нежилое здание в лизинге, принадлежавшее организации, скрыв это от кредиторов, конкурсного управляющего и нового гендиректора. Через не осведомленных о преступлении подконтрольных лиц он сначала перевел объект на компанию, а затем – на третье лицо, которое также не знало о преступной схеме.

Здание выбыло из собственности, а ущерб от действий подсудимого составил 16,8 млн рублей. Суд назначил экс-директору четыре года условно с испытательным сроком 3 года и штраф в размере 400 тысяч рублей. Помещение, полученное через фиктивные сделки, возвращено компании.

