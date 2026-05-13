В поселке Новосибирского района появятся модульный спортивный зал и лыжная база

Лыжную базу на улице Восточная в Краснообске планируют открыть к началу зимнего сезона.

Строительство модульного зала для игровых видов спорта и лыжной базы в Краснообске Новосибирского района близится к завершению. Ходом работ поделились в пресс-службе областного Правительства.

Посетив объект, замгубернатора Новосибирской области Валентина Дудникова отметила высокий спрос на физкультуру и подчеркнула необходимость дальнейшего развития территории, так как рядом с залом находятся гимназия, жилые массивы и учреждения культуры.

В зале размером 36×18 м можно будет заниматься баскетболом, волейболом, мини-футболом и другими видами спорта. Строительство началось в 2024 году и должно завершиться в этом году. Уже сейчас местная администрация получила запросы на бронирование тренировочного времени от 12 спортивных федераций.

Лыжная база на улице Восточная в Краснообске откроется к зимнему сезону. Ее строительство, инициированное губернатором Новосибирской области, ведут местные власти. Весь необходимый инвентарь уже закуплен, сейчас продолжается благоустройство территории.

