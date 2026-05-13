В Новосибирской области начали работать передвижные пункты контроля веса

Спецавтомобили с портативными весами выявляют перегруженный транспорт, который разрушает дороги. Фото: пресс-служба ГКУ НСО ЦОДД.

В Новосибирской области начали работать передвижные пункты весогабаритного контроля. Это спецавтомобили на базе машин с портативными весами. Они проверяют вес и габариты грузовиков прямо на дороге. Об этом сообщает пресс-служба ГКУ НСО ЦОДД.

На балансе Центра организации дорожного движения есть два таких автомобиля. Внутри — компьютер с программным обеспечением и рабочие места для двух операторов. Измерительное оборудование — портативные весы «ВА-П».

Взвешивание чаще проводят по осям. Передняя ось заезжает на платформу, затем задние. Данные мгновенно поступают в компьютер. Вся процедура занимает до 10 минут.

Передвижные пункты работают совместно с инспекторами ГАИ.

