НовостиОбщество13 мая 2026 9:13

Подразделения ГУФСИН Новосибирской области получили новые служебные автомобили

В ИК-9 состоялась торжественная передача ключей от 8 авто для личного состава
Валерия МОРГУНЕНКО
Ключи от автомобилей вручили начальник ГУФСИН по Новосибирской области и замгубернатора региона. Фото: ГУФСИН России по Новосибирской области

Восемь новых служебных автомобилей передали подразделениям уголовно-исполнительной системы Новосибирской области на торжественной церемонии в ИК 9. Подробностями поделились в пресс-службе ГУФСИН России по региону.

В ИК-9 прошла церемония передачи авто сотрудникам уголовно-исправительной системы региона. Фото: ГУФСИН России по Новосибирской области

Личный состав получил три автомобиля «LADA Granta», три «LADA Niva Travel» и два «UAZ Patriot». Ключи вручили начальник ГУФСИН по Новосибирской области генерал-лейтенант Алан Купеев и заместитель губернатора региона Олег Клемешов. Мероприятие прошло в рамках укрепления материально-технической базы ведомства.

Личный состав получил три автомобиля «LADA Granta», три «LADA Niva Travel» и два «UAZ Patriot». Фото: ГУФСИН России по Новосибирской области

Новые автомобили, закупленные по поручению губернатора Андрея Травникова за счет областного бюджета, помогут в проведении мероприятий по социализации и реабилитации лиц под пробацией.

Новый транспорт поможет эффективнее выполнять рабочие задачи. Фото: ГУФСИН России по Новосибирской области

На церемонии отметили важность поддержки ведомства для обеспечения безопасности и отметили, что новый транспорт поможет личному составу эффективнее выполнять рабочие задачи.

