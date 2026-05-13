На улице Коммунистической в Новосибирске ограничат движение до 25 августа

Из-за замены тепломагистрали проезд закроют от дома 35 до Красного проспекта

В Новосибирске на улице Коммунистической вводят ограничение движения. С 15 мая по 25 августа там будут менять теплосеть. Проехать нельзя будет от дома 35 до пересечения с Красным проспектом. Об этом сообщает пресс-служба СГК Новосибирска.

Подрядчик заменит участок тепломагистрали диаметром 700 миллиметров. Протяженность участка — 136 метров в однотрубном исчислении. Старые трубы уже износились.

Для безопасности рабочих и водителей движение ограничат на время работ.

