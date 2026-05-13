Стационар экстренной помощи в Новосибирске готов к открытию

Стационар экстренной медпомощи в Новосибирске планируют открыть уже в августе. Фото: пресс-служба Правительства Новосибирской области

В Первомайском районе Новосибирска завершается подготовка к открытию стационара для оказания экстренной и высокотехнологичной медицинской помощи. Открытие медучреждения намечено на август – как только будет получена вся разрешительная документация. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Правительства.

Первый замгубернатора Новосибирской области Юрий Петухов и замгубернатора Константин Хальзов проверили ход работ по реконструкции здания. Стационар полностью готов к работе. Сейчас завершается монтаж оборудования.

Уже закуплена вся необходимая техника: рентгеновское оборудование, аппаратура для отделений реанимации и операционного блока, функциональные кровати, приборы для функциональной диагностики, эндоскопические стойки, а также техника для оснащения компрессорной и вакуумной станции.

