Новосибирские аграрии просят кардинально изменить меры поддержки животноводства

На заседании комитета Заксобрания депутаты заявили, что система господдержки несправедлива

В Новосибирской области назрела необходимость кардинально менять систему государственной поддержки животноводства. Об этом заявили депутаты на заседании комитета по аграрной политике. Новый министр сельского хозяйства Андрей Михайлов пообещал радикально изменить подходы. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания Новосибирской области.

Министр признал, что сегодня в регионе действуют 48 видов господдержки, но многие из них неэффективны. Деньги нужно начинать распределять с 1 января, чтобы аграрии получали их до начала полевых работ.

— Подходы по господдержке аграриев будем менять радикально. Первое и основное: начинаем работать с первого января, чтобы максимально распределить господдержку до начала полевых работ. Неправильно, когда приходится возвращать господдержку в федеральный бюджет, — подчеркнул Михайлов.

Депутат Александр Тепляков заявил, что в Кыштовском, Северном и Убинском районах животноводство практически умерло из-за проблем в отрасли. Сельхозпроизводители перестали ходить в министерство, задавать вопросы некому, а главы администраций больше не отвечают за сельское хозяйство.

— Бытует мнение: раз хозяйства частные, пускай сами и разбираются. Это неправильно: сельское хозяйство – дело государственное! — возмутился Тепляков.

Чтобы исправить ситуацию, депутаты предлагают создать отраслевой блок в министерстве, изучить опыт Алтайского края, Кемеровской и Томской областей, закрепить сотрудников министерства за конкретными хозяйствами. Также нужно навести порядок со сроками информирования о конкурсах — сейчас многие хозяйства просто не успевают подать документы.

