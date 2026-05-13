Новосибирец получил 2,5 года колонии за удар ножом во время ссоры на лестнице

Мужчина нанес потерпевшему не менее четырех ударов ножом Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске Ленинский районный суд приговорил местного жителя к 2,5 годам колонии общего режима. Мужчина ударил ножом оппонента в ходе конфликта на лестничной площадке. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции по Новосибирской области.

Преступление случилось вечером 2 ноября 2025 года в доме на улице Римского-Корсакова. Булочников Евгений в ходе ссоры нанес потерпевшему не менее четырех ударов ножом в разные части тела.

Потерпевший выжил, но получил тяжкий вред здоровью.

В суде подсудимый свою вину не признал. Но суд счел доказательства достаточными. Мужчина приговорен к 2, 5 годам колонии общего режима. Булочникова взяли под стражу прямо в зале суда.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX