НовостиПроисшествия13 мая 2026 8:30

Новосибирец получил 2,5 года колонии за удар ножом во время ссоры на лестнице

Екатерина ХАЛИМОВА
Фото: Артем КИЛЬКИН.

В Новосибирске Ленинский районный суд приговорил местного жителя к 2,5 годам колонии общего режима. Мужчина ударил ножом оппонента в ходе конфликта на лестничной площадке. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции по Новосибирской области.

Преступление случилось вечером 2 ноября 2025 года в доме на улице Римского-Корсакова. Булочников Евгений в ходе ссоры нанес потерпевшему не менее четырех ударов ножом в разные части тела.

Потерпевший выжил, но получил тяжкий вред здоровью.

В суде подсудимый свою вину не признал. Но суд счел доказательства достаточными. Мужчина приговорен к 2, 5 годам колонии общего режима. Булочникова взяли под стражу прямо в зале суда.

