С начала апреля новосибирские спасатели выезжали на 201 ДТП

В авариях пострадали более 230 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С начала апреля пожарно-спасательные подразделения Новосибирской области 201 раз выезжали на места дорожно-транспортных происшествий. Сотрудники МЧС России спасли 10 человек, деблокировав водителей и пассажиров из поврежденных автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Новосибирской области.

После прибытия на место спасатели используют гидравлический аварийно-спасательный инструмент для извлечения пострадавших, отключают аккумуляторы машин и устраняют разливы топлива, чтобы предотвратить возгорание.

В региональном управлении МЧС России предупредили, что до конца недели в области ожидаются дожди и заморозки, из-за чего риск аварий на дорогах возрастет.

По оперативным данным, за последние полтора месяца в ДТП пострадали 230 человек, еще 19 погибли.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX