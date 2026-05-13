Мужчина напал на 14-летнего сына и угрожал ему убийством в Севастополе

Полиция возбудила уголовное дело против 46-летнего жителя Севастополя после того, как он напал на сына.

В Севастополе 46-летний мужчина напал на своего 14-летнего сына, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Он также угрожал убийством подростку. Об этом пишет «МК в Крыму».

По данным полиции, накануне инцидента мужчина поссорился с женой и ушел пить. Когда он вернулся домой, то начал выяснять отношения с сыном. Мужчина повалил подростка на кровать и стал его душить. Он угрожал убить сына после того, как услышал от него грубость.

Мать вовремя вмешалась и оттащила супруга от ребенка. Женщина сразу обратилась в правоохранительные органы. Полицейские оперативно задержали мужчину. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Кроме того, в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Угроза убийством».

