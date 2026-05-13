В центре Новосибирска продолжают реконструкцию школы с бассейном

Работы идут на объекте на улице Крылова Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Центральном районе Новосибирска продолжается второй этап реконструкции здания школы на улице Крылова, 44. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

Проект предусматривает строительство пристройки с мастерскими и обновление бассейна с увеличением его площади и изменением планировки.

На объекте уже демонтировали старую кровлю бассейна, фронтоны крыши и крыльца. Также строители заменили утеплитель кровли и выполнили устройство монолитных крылец.

Сейчас на площадке завершается монтаж фальцевой кровли. Кроме того, продолжаются работы по устройству фасада и демонтажу отмостки вокруг здания.

