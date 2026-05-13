На Урале 17-летняя девушка погибла под поездом

В Каменске-Уральском 17-летняя студентка погибла под поездом. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Каменске-Уральском произошла трагедия. Под грузовой поезд попала 17-летняя студентка из села Новоисетское. Девушка погибла на железнодорожной станции «Соцгород» утром 10 мая. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Как рассказал парень погибшей, девушка приехала к нему в Каменск-Уральский на салют 9 мая и осталась у него ночевать. Утром 10 мая она решила пойти домой одна. Студентка попросила не провожать ее и не вызывать такси, сказав, что хочет прогуляться. Позже юноша заметил, что она оставила у него свои очки и крестик.

О гибели девушки ее парню сообщили из полиции. Тело обнаружили недалеко от железнодорожной станции. Примерно через полчаса после звонка из правоохранительных органов молодой человек получил сообщение от погибшей. В нем она признавалась молодому человеку в любви и благодарила его за проведенные вместе дни.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX