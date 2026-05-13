Союз отцов Новосибирской области раскритиковал идею штрафов за фото в купальнике

Глава Союза отцов Новосибирской области Сергей Майоров раскритиковал идею штрафов за фото в купальниках. Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин предложил запретить использовать фотографии в купальниках на аватарках в социальных сетях. Он направил свое обращение в Роскомнадзор. Бородин посчитал, что в интернете стало слишком много эротического контента и слишком мало патриотического. За первое нарушение он предложил штрафовать людей на 2 млн рублей, а за второе — на 10 млн рублей. По его мнению, такие жесткие меры помогут оградить детей от вредного влияния. Руководитель Союза отцов Новосибирской области Сергей Майоров прокомментировал эту идею. Об этом пишет «Om1 Новосибирск».

- Смешивать пляжное фото мамы или девушки с запрещенным контентом неправильно, - отметил он.

Майоров назвал предложенные штрафы абсурдными. Он отметил, что для большинства обычных семей такие огромные суммы просто недоступны. Вместо введения новых штрафов глава Союза отцов предложил учить детей и родителей медиаграмотности. Он посоветовал властям лучше следить за возрастной маркировкой и бороться с по-настоящему опасным контентом.

