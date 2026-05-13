Новосибирца приговорили к трем годам условно за покупку и хранение наркотиков

Мужчина купил наркотики через мессенджер за 3 тысячи рублей

В Новосибирске суд приговорил 23-летнего местного жителя к трем годам условно за покупку и хранение наркотиков. Айфон, через который он заказывал дозу, конфисковали в доход государства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Новосибирской области.

12 февраля 2026 года мужчина через мессенджер оплатил 3 тысячи рублей за наркотик. Получил координаты и фото закладки. Забрал пакетик и хранил при себе для личного употребления.

Позже его задержали полицейские. При задержании он попытался выбросить наркотики и убежать.

В суде подсудимый признал вину.

Суд назначил наказание: 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Айфон, который использовался для покупки наркотиков, конфисковали.

