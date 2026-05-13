Грузовой автомобиль застрял в яме на трассе в Новосибирской области

Грузовик провалился в яму на трассе между Кольцово и Березовкой. Фото: предоставлено очевидицей

Жители Новосибирской области выразили недовольство качеством дороги на участке между Кольцово и Березовкой. По словам очевидцев, состояние трассы 50Н-2107 значительно ухудшилось за последние пять лет. На проезжей части постоянно появляются глубокие ямы. Ремонтные службы периодически засыпают неровности, но этого хватает ненадолго. Об этом КП-Новосибирск рассказала местная жительница.

- Ямы засыпают, но хватает этого ненадолго, большегрузы все выдавливают, - отметила девушка.

Новосибирцы пожаловались на разбитую дорогу между Кольцово и Березовкой

Недавно на этом участке произошло происшествие: большегрузный автомобиль буквально утонул в одной из ям. Водители отмечают, что из-за плохого покрытия поездки на работу и учебу занимают гораздо больше времени. Автомобили часто ломаются, а таксисты все чаще отказываются брать заказы в этом направлении. Из-за выбоин даже машины экстренных служб едут до места вызова дольше обычного.

Местные жители стараются найти другие пути, например, через Гусинобродское шоссе. Однако там постоянно возникают пробки, поэтому люди продолжают пользоваться разбитой дорогой.

