НовостиОбщество13 мая 2026 6:58

Новосибирская область входит в число эндемичных регионов по клещевому энцефалиту

Екатерина ХАЛИМОВА
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Новосибирская область признана эндемичной территорией по клещевому вирусному энцефалиту. Это означает, что в регионе сохраняется повышенный риск заражения опасной инфекцией, переносчиками которой являются клещи. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора России.

В Роспотребнадзор напомнили, что самой эффективной защитой от клещевого энцефалита остается вакцинация. Прививку рекомендуют жителям эндемичных регионов, а также тем, кто планирует поездки в такие территории.

Специалисты также советуют соблюдать меры индивидуальной защиты во время отдыха на природе. Для этого необходимо использовать репелленты и специальные средства от клещей, а также надевать закрытую одежду.

