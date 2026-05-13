Новосибирцу предъявили обвинение в оправдании терроризма

Мужчина опубликовал комментарии в интернете. Фото: пресс-служба УФСБ России по Новосибирской области.

Сотрудники УФСБ России по Новосибирской области выявили новосибирца, подозреваемого в публичном оправдании терроризма в интернете. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Новосибирской области.

По данным ведомства, 28-летний мужчина размещал в социальной сети комментарии, которые, как считают следователи, оправдывали и пропагандировали терроризм, а также поддерживали деятельность запрещенной в России организации.

В УФСБ России по Новосибирской области также сообщили, что мужчина намеревался выехать на территорию Украины для участия в боевых действиях против Вооруженных сил РФ.

Следственный отдел ведомства возбудил уголовное дело по статье о публичном оправдании терроризма с использованием интернета. Новосибирцу уже предъявили обвинение.

Максимальное наказание по данной статье предусматривает до семи лет лишения свободы.

