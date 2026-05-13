В Новосибирске высадят 400 тысяч однолетних цветов для украшения города

Городские службы сочетают разные виды растений при оформлении клумб. Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске каждый год высаживают 400 тысяч штук рассады однолетних цветов. Об этом КП-Новосибирск рассказала Светлана Гижицкая, которая руководит отделом сопровождения проектов озеленения и благоустройства.

Она отметила, что такое количество растений только кажется большим. На самом деле на один квадратный метр городского цветника уходит от 40 до 50 штук рассады. Если цветы мелкие, то плотность посадки может достигать 100 растений на один метр.

- Однолетники – дают цветение на протяжении всего сезона. Их мы высаживаем вместе декоративно-растущими кустарниками с многолетниками, которые цветут лишь часть сезона, - отметила Гижицкая.

Такой метод позволяет создавать красивые и сложные композиции. Из-за этого внешний вид городских клумб постоянно меняется. Жители могут наблюдать за тем, как одни растения сменяют другие. Однолетники отвечают за стабильный яркий фон, а многолетники создают эффект меняющейся живой картины.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX