Новосибирец во время ссоры ранил ножом отца и угрожал убийством матери

Новосибирец с ножом напал на отца и угрожал убийством матери.

В Новосибирской области завершили расследование уголовного дела против 29-летнего местного жителя. Мужчину обвинили в том, что он ударил ножом своего отца и угрожал убить мать. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Инцидент произошел вечером 12 февраля 2026 года в рабочем поселке Колывань. Тогда семья находилась в доме на улице Новоселов, и во время распития алкоголя между сыном и отцом возникла ссора. В ходе конфликта обвиняемый взял кухонный нож и ударил им отца в область грудной клетки. Удар был сильным: нож пробил грудную полость и повредил легкое. После этого мужчина, все еще держа нож в руках, начал угрожать матери расправой. Женщина восприняла угрозу серьезно и испугалась за свою жизнь.

Мужчина признал свою вину. На время следствия его поместили под стражу. Колыванский районный суд рассмотрит дело по существу.

